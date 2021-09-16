السيسي يستقبل الدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 11:06 صباحا
السيسي والدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة، 18 فبراير 2021. (الرئاسة المصرية)

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء يحضره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، حسب جريدة «الأهرام».

الدبيبة في القاهرة لحضور اللجنة الليبية - المصرية
وأمس الأربعاء، وصل الدبيبة إلى مطار القاهرة الدولي؛ حيث كان في استقباله مدبولي، وأُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقال الناطق الرسمي للحكومة المصرية، السفير نادر سعد، إن الدبيبة وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة، ووفدًا فنيًا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة غدًا.

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و في تصريح لـ«حكومتنا»، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إعداد 13 اتفاقية مشتركة سيجري توقيعها خلال اجتماع اللجنة، موضحة أن الاتفاقات الجديدة ستضاف لمحضر أعمال اللجنة، وتشمل التعاون في مجالات: «البنية التحتية، الشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، البترول».

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