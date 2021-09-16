أحوال الطقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غربا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على غالب مناطق غرب ليبيا بداية من اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الطقس سيكون معتدلًا على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.