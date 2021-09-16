ضبط 202 مهاجر غير شرعي في المدينة القديمة

مهاجرون جرى ضبطهم بنطاق المدينة القديمة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضبط 202 مهاجر غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وتمكنت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي في المدينة القديمة، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط عدد 202 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية أحالت كافة المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأحد الماضي، أعلنت الوزارة أيضًا ضبط 193 مهاجرًا غير شرعي، في حملة أمنية بالتعاون مع جهات الاختصاص بجهاز الأمن الداخلي في المدينة القديمة.

مهاجرون جرى ضبطهم بنطاق المدينة القديمة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

مهاجرون جرى ضبطهم بنطاق المدينة القديمة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)