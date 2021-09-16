النائبة أسماء الخوجة توضّح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 12:02 صباحا
عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة. (تجمع الوسط النيابي)

ردت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، الأربعاء، على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، بشأن تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج التي أقرتها الحكومة بقيمة 40 ألف دينار لكل زوجين.

وكانت الخوجة اعترضت على القرار في كلمتها في الجلسة الأخيرة بقولها: «الشباب والفتيات سيتفقون على عقود الزواج من أجل المنحة، ما ينذر بامتلاء المحاكم بحالات الطلاق بالتراضي».

ومع انتقادات مماثلة من أعضاء بمجلس النواب، وحالة الجدل التي رافقت تصريح الخوجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظّم شباب في أجدابيا وآخرون في بني وليد وقفات احتجاجية رفضوا فيها تلك النواب وطالبوا باستمرار صندوق دعم الزواج.

- شباب أجدابيا يطالبون باستمرار عمل صندوق دعم الزواج
- شباب بني وليد يرفضون تصريحات بعض «النواب» حول منحة دعم الزواج
- الدبيبة: حريصون أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح بعد «سنوات مضت من الأحزان»
- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

ذلك دفع النائبة أسماء الخوجة للقول إنها كانت من ضمن أعضاء المجلس الذين دعموا ورحبوا بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج، مشيرة إلى أن اعتراضها كان على آلية تنفيذ القرار من قبل رئيس الحكومة.

وأوضحت الخوجة، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن «منح مثل هذا المبلغ للشاب المقبل على الزواج دون وجود مسكن ودون توفير مصدر دخل ثابت يضع الأسرة في صعوبات خصوصاً في ظل غلاء أسعار إيجارات المساكن في المدن الرئيسية وغيرها من المدن الليبية».

وتابعت أنه «كان من الأجدر صرف هذه المبالغ في مشروعات صغرى للشباب لتأمين الحياة الكريمة أو صرفت كدفعة أولى لمشاريع إسكانية في المدن الليبية أسوة بالدول المجاورة»، مشددة على أن «الشباب الليبي الذي أنهكته الحروب يستحق أكثر من ذلك».

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
اقتصاد
الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا ...
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)