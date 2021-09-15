«هاتف ليبيا»: الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية بالقاهرة الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:49 مساء
اتفاق بين مصر وليبيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (شركة هاتف ليبيا)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا»، مساء الأربعاء، أن الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) ستنطلق الأحد المقبل، بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه سوف «تبدأ أولى ثمار التعاون الليبي - المصري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بانطلاق الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة لعدد 22 متدربًا من شركة هاتف ليبيا، وذلك يوم الأحد الأسبوع المقبل 18 سبتمبر».

- «هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبيا في تقنية المعلومات عن بعد

وأضافت الشركة أن «هذه الدفعة تعتبر الأولى من أصل 10 دفعات، وسيتم تدريب الدفعات التسع الأخرى في الأسابيع المقبلة»، لافتة إلى أنه «يأتي هذا تتويجًا لجهود قيادات القطاعين في البلدين، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم التي كانت برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزراء مصر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
اقتصاد
الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا ...
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)