«هاتف ليبيا»: الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية بالقاهرة الأحد المقبل

اتفاق بين مصر وليبيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (شركة هاتف ليبيا)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا»، مساء الأربعاء، أن الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) ستنطلق الأحد المقبل، بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه سوف «تبدأ أولى ثمار التعاون الليبي - المصري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بانطلاق الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة لعدد 22 متدربًا من شركة هاتف ليبيا، وذلك يوم الأحد الأسبوع المقبل 18 سبتمبر».

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وأضافت الشركة أن «هذه الدفعة تعتبر الأولى من أصل 10 دفعات، وسيتم تدريب الدفعات التسع الأخرى في الأسابيع المقبلة»، لافتة إلى أنه «يأتي هذا تتويجًا لجهود قيادات القطاعين في البلدين، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم التي كانت برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزراء مصر».