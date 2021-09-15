انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات 3 أكتوبر المقبل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، 28 أغسطس 2021. (وال)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، انطلاق الدراسة بالجامعات 3 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم «505» لسنة 2021 بشأن اعتماد الخطة الزمنية لبداية ونهاية الدراسة بالجامعات الليبية 2021 - 2022.

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وتضمن القرار مباشرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية اعتبارًا من تاريخ 1 سبتمبر 2021، وبداية التسجيل بالجامعات الليبية اعتبارًا من 15 سبتمبر، وبداية الدراسة بالجامعات الليبية اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021.

ونص القرار على أن نهاية العام الدراسي بالجامعات الليبية يكون بتاريخ 28 يوليو 2022، على أن يترك تحديد العطلة النصفية للعام الدراسي (2021 / 2022) لكل كلية ونظامها الخاص بها.

قرار وزير التعليم العالي بشأن اعتماد الخطة الزمنية للعام الجامعي2021 - 2022 (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)