القبض على مروج مخدرات في سرت

دورية تابعة للبحث الجنائي فرع سرت. (الإنترنت)

تمكنت دورية تابعة لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سرت من القبض على مروج مخدرات في المدينة، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من آمر الغرفة الأمنية سرت بشأن تطهير المدينة من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن دورية التحري التابعة لجهاز البحث الجنائي فرع سرت تمكنت من ضبط «مروج المخدرات المدعو (ح. ا) من سكان الحي الثاني وإحالتة لجهات الاختصاص متلبساً بكمية من الممنوعات».

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن دورية أخرى تابعة للبحث الجنائي سرت ألقت القبض على شخص آخر يتاجر بالمخدرات وأُحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.