القبض على مروج مخدرات في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 08:28 مساء
دورية تابعة للبحث الجنائي فرع سرت. (الإنترنت)

تمكنت دورية تابعة لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سرت من القبض على مروج مخدرات في المدينة، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من آمر الغرفة الأمنية سرت بشأن تطهير المدينة من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن دورية التحري التابعة لجهاز البحث الجنائي فرع سرت تمكنت من ضبط «مروج المخدرات المدعو (ح. ا) من سكان الحي الثاني وإحالتة لجهات الاختصاص متلبساً بكمية من الممنوعات».

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن دورية أخرى تابعة للبحث الجنائي سرت ألقت القبض على شخص آخر يتاجر بالمخدرات وأُحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا