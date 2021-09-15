الحكومة تعلن حل مختنقات الجالية الليبية بالأردن

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخاصة بتفقد أوضاع الجالية الليبية بالأردن المهندس علي شلاك، عن حلحلة بعض المختنقات للجالية في المملكة، مؤكدًا سعيه لحل باقي المختنقات وإعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى رئيس الحكومة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، التقت اللجنة خلال زيارتها بالطلبة الليبيين، والمرضى، وأصحاب الظروف الإنسانية القاهرة، التي حالت دون رجوعهم إلى أرض الوطن، واستمعت لمطالبهم، والصعوبات التي يمرون بها.

وأكدت اللجنة أن هناك مختنقات مالية يعانيها بعض الطلبة، حُلت عن طريق عهدة مالية تلقتها من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

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وزار أعضاء اللجنة الطلبة الليبيين في الأكاديمية الملكية للطيران وأكاديمية الشرق الأوسط للطيران، والذين يبلغ عددهم قرابة 190 طالبًا، والتقوا بأكثر من 130 حالة مرضية بمختلف الأقسام الطبية، وأرسلوا ملفاتهم إلى وزارة الصحة الليبية، وتحصلوا على وعود بضمهم إلى نفقة الدولة.

وختم الوفد زيارته بمتابعة أحوال وأوضاع طلبة الأكاديمية الأردنية للتوحد، الذين ناهزوا 70 طالبًا؛ للوقوف على سُبل تقديم المساعدة المطلوبة لهم، وحلحلة الصعوبات التي تواجههم.