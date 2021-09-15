الحكومة تعلن حل مختنقات الجالية الليبية بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 04:16 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخاصة بتفقد أوضاع الجالية الليبية بالأردن المهندس علي شلاك، عن حلحلة بعض المختنقات للجالية في المملكة، مؤكدًا سعيه لحل باقي المختنقات وإعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى رئيس الحكومة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، التقت اللجنة خلال زيارتها بالطلبة الليبيين، والمرضى، وأصحاب الظروف الإنسانية القاهرة، التي حالت دون رجوعهم إلى أرض الوطن، واستمعت لمطالبهم، والصعوبات التي يمرون بها.

وأكدت اللجنة أن هناك مختنقات مالية يعانيها بعض الطلبة، حُلت عن طريق عهدة مالية تلقتها من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

- وكيل الخارجية من تركيا: رفع مستوى الخدمات للمواطنين المغتربين أينما كانوا

وزار أعضاء اللجنة الطلبة الليبيين في الأكاديمية الملكية للطيران وأكاديمية الشرق الأوسط للطيران، والذين يبلغ عددهم قرابة 190 طالبًا، والتقوا بأكثر من 130 حالة مرضية بمختلف الأقسام الطبية، وأرسلوا ملفاتهم إلى وزارة الصحة الليبية، وتحصلوا على وعود بضمهم إلى نفقة الدولة.

وختم الوفد زيارته بمتابعة أحوال وأوضاع طلبة الأكاديمية الأردنية للتوحد، الذين ناهزوا 70 طالبًا؛ للوقوف على سُبل تقديم المساعدة المطلوبة لهم، وحلحلة الصعوبات التي تواجههم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا