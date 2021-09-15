شركة الكهرباء: سرقة 2550 متر «أسلاك ضغط عالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 03:22 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2550 متر أسلاك ضغط عالٍ، في عدد من المناطق، مؤكدة أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية لا تزال ترهق كاهلها وكاهل المواطنين في عديد المناطق، وتتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع، بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتكبدها الشركة في إعادة هذه الأسلاك إلى الخدمة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن عددًا من «اللصوص المجرمين» سرقوا أسلاك ضغط عالٍ مسافة 300 متر على خط الجعيدي من فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع قصر بن غشير، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1350 مترًا على خط المشتل 2، من محطة 30 ماجر مجرورة بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وبحسب البيان، رصدت الشركة سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1000 متر على خط النهر من 30 الحديد، بدائرة توزيع السائح، ما تسببت في فصل التيار الكهربائي على عدد من المنازل، كما رصدت سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر على خط الطوير من 66 سوف الجين بدائرة توزيع شرق سوف الجين.

- النائب العام: مسئولو حماية الطاقة الكهربائية «احتجبوا» عن واجبهم في ضبط المتهمين بسرقة التيار

والسبت الماضي، أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي، المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم قيام عناصرها باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء، دون مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة اختصاصهم.

 

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