الصور يبحث مع «إنفاذ القانون طرابلس» آليات ضبط الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 03:07 مساء
النائب العام الصديق الصور، مع رئيس إدارة إنفاذ القانون طرابلس عقيد عبدالحكيم صالح, 15 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

بحث النائب العام، الصديق الصور، اليوم الأربعاء، مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح، آليات ضبط الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي.

وتناول الاجتماع، الذي عُقِد في مكتب النائب العام، مناقشة آخر الأعمال المنجزة والمكلف بها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم.

واستمع الصور، لشروح وافية من رئيس الفرع، حول آخر الأعمال المنجزة والمباشرة في إزالة المباني المخالفة التي تبعد عن الشواطئ البحرية، أقل من مئة متر بمنطقة القويعة.

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وأكد صالح أن الأعمال والمهام التي كُلِّفت بها الإدارة لا تزال مستمرة، وفي متابعة لإنجازها بهدف منع الاعتداءات والانتهاكات وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية إيقاف «مخربين» اعتدوا على منظومات جهاز النهر الصناعي داخل الحدود الإدارية بمنطقة بني وليد.

وضبطت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس «المخربين» الذين حطموا صمامات مجمعات المياه داخل بني وليد، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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