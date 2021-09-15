«الأرصاد»: ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 11:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة خلال سقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج أقل مترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى الخليج، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين إلا ربع.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

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