ضبط سيارة على متنها 3 قنطارات حشيش في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 10:57 مساء
مخدر الحشيش المضبوط في أجدابيا (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)

أعلن فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أجدابيا، ضبط سيارة، على متنها ثلاثة قنطارات من مخدر الحشيش.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع مساعد ضابط أول عبد الفتاح اكنيبيص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنه «وردت معلومات حول انتقال سيارة نوع كنتر تحمل على متنها كمية من مخدر الحشيش قادمة من المنطقة الغربية، وتحديدًا من مدينة الزنتان إلى مدينة طبرق شرق البلاد».

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وأضاف اكنيبيص أنه «بعد وضع كمين محكم جرى ضبط السيارة التي كانت تحمل ثلاثة قنطارات من مخدر الحشيش مخبأة تحت كميات كبيرة من البصل لغرض التمويه والمرور عبر البوابات الأمنية، لكن العيون الساهرة لرجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا كانت لهم بالمرصاد قبل عبور المدينة»، مؤكدا أنه «جرت إحالة كافة أوراق القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة أجدابيا للاختصاص».

وكان تحقيق لمجلة فرنسية كشف طرق وصول مخدر «الحشيش» الذي ينتج في المغرب إلى ليبيا، حيث يستفيد المهربون من الفوضى، ويُجرى تخزينه في مستودعات على الساحل الليبي.

أوردت مجلة «جيو» الفرنسية المتخصصة في قضايا البيئة والمناخ في تحقيق لها، في 29 أغسطس الماضي، أن طريق المخدرات تتخذ مسارًا طويلاً عبر دول الجنوب والدول الصحراوية (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد …)، حيث تكون المراقبة أقل بكثير. وينتهي به الأمر في ليبيا قبل أن يواصل طريقه نحو البحر الأبيض المتوسط وأوروبا أو الشرق باتجاه مصر.

مخدر الحشيش المضبوط في أجدابيا (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)
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