الكبير والقيب يستعرضان رؤية وزارة التعليم العالي لإيفاد الطلبة للدراسة بالخارج

اجتماع الكبير مع وزير التعليم العالي، الثلاثاء 14 سبتمبر 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، رؤية الوزارة «بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج، ودور مصرف ليبيا المركزي بما يسهم في إنجاح جهود الوزارة لتطوير القطاع ومؤسساته» وفق المصرف المركزي.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي، عبر حسابه على «تويتر»، أن اجتماع وزير التعليم العالي مع المحافظ يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجانبين استعرضا جهود الوزارة في النهوض بالجامعات الليبية.

- «التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة

ولم تعلن حتى الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج المعطلة منذ سنوات، فيما دعا الوزير عمران القيب قبل أيام نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية إلى ضرورة إيجاد آلية عمل تضمن عودة الإيفاد للدراسة بالخارج.