«الصحة» تعلن توقف إيفاد الحالات المرضية إلى تونس بدءا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 06:25 مساء
مدير إدارة الشؤون العلاجية أحمد مليطان, (صفحة رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبوالنيران)

أكد مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد مليطان، توقف إيفاد الحالات المرضية إلى تونس بدءًا من بعد غدٍ الخميس.

ونقلت رئيس قسم الإعلام، بوزارة الصحة وداد أبوالنيران، في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، عن مليطان، أن إيفاد الحالات المرضية إلى تونس سيتوقف بدءًا من بعد غد «لعدم إحالة مخصصات مالية جديدة ونفاد المخصصات السابقة».

ولفت مليطان، إلى استكمال إجراءات العلاج للمرضى الموجودين حاليًا في المستشفيات التونسية، فيما لن يتم استئناف العلاج في الساحة التونسية، ما لم يتم إحالة مخصصات جديدة، وفق قوله.

والخميس الماضي، رفضت سلطات مطار تونس قرطاج الدولي، السماح لسيدة ليبية تعاني من مرض السرطان الدخول إلى تونس بغرض استكمال علاجها الذي بدأته منذ مدة في إحدى المصحات التونسية، على خلفية قرار إغلاق المنافذ بين ليبيا وتونس، في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس «كورونا».

وقالت شقيقة المريضة في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن شقيقتها وصلت مطار تونس منذ ظهر الخميس، لكن سلطات المطار رفضت السماح لها، على الرغم من اتصال الدكتورة المعالجة بهذه السلطات من أجل تبيان حالة المريضة وتسهيل دخولها، وتوجهها إلى المستشفى. وأضافت أنه جرى عزل المريضة لساعات عن المسافرين، وقررت السلطات تسفيرها إلى تركيا.

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في وقت سابق أمس، قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إن «غلق الحدود مع ليبيا بصفة موقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة «كوفيد-19» والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا».

وتردد خلال الساعات الماضية وقف استقبال تونس حاملي جواز السفر الليبي. لكن الوزارة التونسية نفت، في بيان مساء الإثنين، «ما يروَّج من أخبار حول منع السلطات التونسية عددًا من الأشقاء الليبيين من دخول أراضيها»، مؤكدة أن «كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأعلنت الخارجية التونسية أن اللجنتين العلميتين، التونسية والليبية، «ستعقدان اجتماعًا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية - الليبية، ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه».

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