إيقاف 109 مهاجرين في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:31 مساء
مهاجرون غير شرعيين في زليتن، 13 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 109 مهاجرين غير شرعيين في مدينة زليتن.

ووردت معلومات لقسم البحث الجنائي زليتن بشأن وجود المهاجرين في منزل مواطن بمنطقة أبوجريدة بالمدينة، وذلك قبيل أخذهم قاربًا لعبور البحر إلى أوروبا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفُتح محضر تحرٍ للتأكد من صحة المعلومات، وتم تشكيل فريق عمل من القسم للبحث والتحري لمباشرة القضية، ثم جرى إخطار النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بمداهمة المكان وضبط الموجودين به.

وأشار البيان إلى إيقاف المهاجرين بالتعاون مع أعضاء وحدة التهريب والتسلل البحري زليتن من إدارة أمن السواحل، وجميعهم يحملون الجنسيتين السودانية والإريترية، ومنهم طفلان و16 امرأة.

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