ضبط تشكيل عصابي اقتحم مصنعا في بنغازي وسرق العاملين به

تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة ببنغازي، 14 سبتمبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي تشكيلًا عصابيًّا أقدم أفراده على اقتحام مصنع للطوب الأسمنتي وسرقة العاملين به.

تعود بداية الواقعة إلى تقدُّم مواطن ببلاغ ضد ثلاثة مجهولين دخلوا المصنع، واعتدوا بسلاح أبيض على الموجودين فيه، وسطوا على هواتفهم المحمولة، كما أتلفوا زجاجة سيارة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وكُلفت وحدة التحريات في مركز الشرطة بالتعامل مع البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة بالمكان، جرى التعرف على السيارة التي استخدمها الجناة، ثم إعداد كمين محكم لهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم سلاحين ناريين وسلاح أبيض وأداة لتعاطي المخدرات.

واعترف أفراد التشكيل بما نسب إليهم من التهم، واتضح أنهم مطلوبون على ذمة عدة قضايا، منها سرقة معدات من إحدى الورش بقيمة سبعة آلاف دينار، إضافة إلى سرقة قطع غيار سيارات من مواقع أخرى في المدينة.