«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الثلاثاء 14 سبتمبر 2021)

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2021؛ إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.52 دينار، منخفضًا بفارق قرش واحد عن سعر أمس البالغ 4.51 دينار.



وارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.33 دينار مقابل 5.32 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقابل 6.24 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.واستقرت الليرة التركية عند 0.53 دينار، واليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار، فيما انخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.22 دينار مقارنة بـ 1.23 دينار أمس.