«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 11:02 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الثلاثاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن تلك الرياح ستهب أيضًا على ساحل طبرق غدًا الأربعاء.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر وربع.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، تكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية اليوم على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية اليوم، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل مساء اليوم 25 عقدة على ساحل درنة، وتشمل ساحل طبرق غدًا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع ومترين إلا ربع، ويصل مساء الغد إلى مترين على ساحل طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

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