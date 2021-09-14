«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الثلاثاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن تلك الرياح ستهب أيضًا على ساحل طبرق غدًا الأربعاء.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر وربع.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.