«الرئاسي» يلتقي الدبيبة لبحث ملفي الانتخابات والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 08:36 مساء
المنفي والكوني واللافي في اجتماعهم مع الدبيبة، 13 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الإثنين؛ لبحث ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع ركز على آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية. وتناول عديد الملفات المهمة، في مقدمتها الانتخابات المقبلة، واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها.

كما تناول نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها الدبيبة والمجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية لعدد من الدول. فضلًا عن «ملف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التواصل، وتوطيد العلاقات مع هذه الدول في إطار الاحترام المتبادل، بما يعزز روابط التعاون المشترك معها».

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