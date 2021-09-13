بوريل: استقرار ليبيا يغير قواعد اللعبة في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 08:30 مساء
جوزيف بوريل، (أرشيفية: البعثة الأوروبية)

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إن «ليبيا على مفترق طرق»، باعتبار أن ثمة «خطرًا جديًّا يتمثل في عودة العنف المسلح»، بينما شدد على أن استقرار البلد يغير قواعد اللعبة في المنطقة بأكملها.

وتحدث بوريل، في مقال نشره عبر مدونته الخاصة عقب زيارة ليبيا الأسبوع الماضي، عن مستقبل العملية السياسية، التي اعتبرها رهينة «الانقسامات السياسية» التي تجعل تحديد سيناريو معين أمرًا معقدًا، بانتظار ما ستحدده الأسابيع المقبلة.

بوريل: الطريق نحو الانتخابات محفوف بالصعوبات
وشدد على ضرورة «أن تنتهي الفترة الانتقالية الحالية في الرابع والعشرين من ديسمبر بإجراء انتخابات عامة»، رغم اعترافه بأن «الطريق نحوها محفوف بالصعوبات»، لذلك يرى حاجة ملحة لـ«جهود ضخمة» من الأطراف الليبية والفاعلين الدوليين، للتأكد من أن «الانتخابات تتم بطريقة حرة وعادلة وذات مصداقية، وأن الجميع سيقبل النتائج».

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ويذهب بوريل إلى صعوبة بلورة رؤية لمستقبل ليبيا، متابعًا: «سيكون الأمر متروكًا في المقام الأول للقادة الليبيين أنفسهم للارتقاء إلى مستوى التحدي لبلدهم».

وقال: «إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هو الفاعل الرئيسي المسؤول عن ضمان نجاح العملية السياسية في هذه البيئة المعقدة للغاية، مع التحديات الإضافية المتمثلة في العمل دون سيطرة على غالبية الإقليم، ودون ميزانية».

القدرات الهائلة لليبيا وتأثيرها الإقليمي
ويرشح المسؤول الأوروبي أن «يغير السلام في ليبيا قواعد اللعبة على المستوى الإقليمي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والساحل، فضلاً عن حجمها وإمكاناتها الاقتصادية».

وتابع: «مع مساحة تعادل مساحة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا مجتمعة، ويبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة فقط، وأكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، فإن مصير ليبيا لديه القدرة على التأثير على المنطقة بأكملها، سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية».

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