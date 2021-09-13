إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة في انفجار لغم أرضي بضواحي طرابلس

لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أُصيب ثمانية أشخاص من عائلة في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ضواحي طرابلس.

وقالت مديرة قسم الإعلام في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وداد أبو النيران، إن الأشخاص الثمانية من عائلة واحدة، الأب والأم وستة أبناء، ثلاثة أطفال يتلقون الرعاية الطبية بقسم عناية الأطفال وثلاثة آخرون موزعون على أقسام أخرى.

وأضافت، في منشور عبر صفحتها على موقع «تويتر»، أن «العائلة بالكامل ترقد في المستشفى منذ يوم الأمس، وتتراوح إصابات أفرادها بين الخطيرة والمتوسطة».

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وفي 20 مارس الماضي، قالت منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، كشفت أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».