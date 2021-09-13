إحباط هجرة 12 سودانيا من طبرق إلى إحدى الدول المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 04:55 مساء
السودانيين الذين ألقي القبض عليهم في طبرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى إحدى الدول المجاورة. (مديرية أمن طبرق)

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الإثنين، إحباط محاولة هجرة لـ12 سودانيًّا انطلاقًا من سواحل المدينة إلى إحدى الدول المجاورة، مؤكدة إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت المديرية إن معلومات وردت من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي تفيد بوجود مجموعة من العمالة السودانية الوافدة تريد المهاجرة عبر البحر إلى إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنهم قاموا بإنزال مركب على شواطئ البحر استعدادًا للهجرة.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري والقبض تكمنوا من ضبط وإحضار كامل المجموعة بعد إعداد كمين محكم لهم، حيث تبين أنهم بصدد المهاجرة، وجميعهم من حاملي الجنسية السودانية، وعددهم 12 شخصًا.

وأكدت مديرية أمن طبرق إحالة المجموعة المقبوض عليها إلى النيابة العامة بعد الاستدلال معهم واعترافهم بما نسب إليهم.

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