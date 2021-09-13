عون يشيد بمساهمة الشركات البريطانية في تنمية وتطوير قطاع النفط

لقاء عون مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الإثنين، 13 سبتمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

أشاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بأهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز الليبي، معربًا عن تقديره لموقف المملكة المتحدة «الحيادي، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية»، بحسب مكتب الإعلام بالوزارة.

واعتبر عون، خلال استقباله سفيرة المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا، كارولين هورندال، اليوم الإثنين، أن المساهمة البريطانية في تطوير قطاع النفط الليبي من شأنها أن تعزز «الوصول إلى حلول داخلية ممكنة تحقق الاستقرار والبناء والرخاء» في ليبيا، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز لما يخدم الأهداف المشتركة وصالح البلدين.

ورحب وزير النفط والغاز، خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار، بالسفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، متمنين لها إقامة طيبة في ليبيا، والنجاح في المهام المناطة بمنصبها، خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد، وقدرتها على تمثيل بلادها خير تمثيل ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والديمقراطية المنشودة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، دعم مشاركة الشركات البريطانية لتطوير قطاع النفط والغاز، والرفع من مقدرته الإنتاجية لما تمتلكه من خبرات تدعم طموحات الوزارة في النهوض بالقطاع.

لقاء عون مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الإثنين، 13 سبتمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

لقاء عون مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الإثنين، 13 سبتمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)