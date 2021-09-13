بشير الأحمر: إجابة الدبيبة عن عدم تسمية وزير الدفاع «تصلح لو كان محللا سياسيا»

عضو مجلس النواب بشير الأحمر في جلسة، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، بشير الأحمر، إن إجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بخصوص عدم تسمية وزير الدفاع «كانت تصلح لو كان محللا سياسيا»، معقبا: «لم يجاوب على هذا السؤال لأنه يريد هذا المنصب لنفسه».

وأضاف الأحمر: «الخلاف فيما يتعلق بالمشكلة مع تونس هو خلاف أمني بامتياز، وبدايته هو تقرير عن وجود إرهابيين في قاعدة الوطية»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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واستطرد: «كان الأجدر به (الدبيبة) أن يزور قاعدة الوطية رفقة فريق إعلامي، لكنه لا يستطيع دخولها، لأنه لا يسيطر حتى على الجزء الذي يدعي أنه يسيطر عليه، فالخلافات الأمنية تحدث قرب مقره ولا يستطيع فعل شيء».

وخلال جلسة الاستجواب الأربعاء الماضي، قال الدبيبة إنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق، قائلاً: «ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته».