الشارف يطلب استدعاء بوجناح أمام «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 02:15 مساء
عضو مجلس النواب عن مدينة سبها أحمد الشارف في جلسة، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، أحمد الشارف، باستدعاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، أمام المجلس، بالإضافة إلى الوزراء الذين لم يحضروا خلال جلسة استجواب الحكومة الأربعاء الماضي.

وانتقد الشارف إجابات رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، على أسئلة النواب، مضيفا أنه «انتقد عدم اعتماد مشروع الميزانية، في الوقت الذي صرفت فيه الحكومة 50 مليار دينار بالفعل»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وأشار إلى أن النواب لا يعلمون حتى الآن «أين صُرفت مخصصات الطوارئ»، منتقدا عدم تسمية وزير دفاع إلى الآن.

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