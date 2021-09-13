المريمي يطالب بنقل مقري «النواب» والحكومة إلى سرت

عضو مجلس النواب النائب سعد المريمي في جلسة، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

دعا رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب سعد المريمي، إلى نقل مقري مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مدينة سرت.

وقال المريمي إن سرت الواقعة في وسط البلاد مكان مناسب للسلطتين كونها «قريبة من الشرق والغرب والجنوب»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وطالب بالمحافظة على العلاقات مع دول الجوار، خصوصا مصر وتونس والجزائر، مطالبًا وزارة الخارجية بحل الإشكالية مع تونس، للإسراع في فتح الحدود معها، نظرا لما يعانيه سكان المنطقة الغربية من إغلاق الحدود.

كما ضم صوته إلى النواب المنتقدين لمبادرة دعم الزواج، واصفا إياها بـ«الدعاية» للحكومة.