تراجع طفيف للدولار في السوق الموازية

أسعار صرف الدينار في السوق الموازية (الثلاثاء 13 سبنمبر 2021)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار على نحو هامشي في السوق الموازية اليوم الإثنين، بفارق قرش واحد.

وهبط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.98 دينار مقابل 4.99 دينار أمس الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.84 دينار و6.88 دينار على الترتيب، كما بقيت الليرة التركية عند 0.59 دينار، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.79 دينار ليبي الذي سجله أمس.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند مستوى 207 دنانير الذي سجله أمس.