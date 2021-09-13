عبدالمنعم بوحسن: نريد ضمان حقوق الجرحى من كل القوات

عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن في جلسة المجلس، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

طالب رئيس لجنة الجرحى والشهداء والمفقودين بمجلس النواب، عبدالمنعم بوحسن، بضمان حقوق الجرحى من كل القوات قائلا: «لا نفرق بين كرامة وفجر ليبيا... وبركان الغضب».

وتابع: «نريد قانونا يشملهم جميعا، حتى لو اعتبرناهم ضحايا حرب، ولا يجب احتكار ضمان حقوق طرف دون الآخر»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وأكمل: «نحن جميعًا أخطأنا، وأدخلنا الأجنبي فيما بيننا، وما حدث بيننا دم، ولجبر هذا الضرر نريد قرارًا ثم نترك الأمر للسياسيين فيما بعد».