الصادق إدريس يطلب من عقيلة الرد على «المشككين» في قانون انتخاب الرئيس

عضو مجلس النواب الصادق إدريس في جلسة النواب، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

طالب عضو مجلس النواب، الصادق إدريس، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بتقديم توضيح حول قانون انتخاب رئيس الدولة، للرد على «المشككين»، قائلا: «ربما لم يتم التصويت على القانون بالكامل من قبل النواب لكنه صدر».

ودعا إلى إقرار قانون الانتخابات البرلمانية السابق دون تعديل، متفقا مع مقترح النائب محمد العباني، وتابع: «كي ننهي هذا الاستحقاق، وحتى لا تبقى تلك المسألة معلقة بهذا الشكل»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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واعترض النائب على جدول أعمال الجلسة: «هذا النقاش أجده مضيعة للوقت؛ يجب أن ننجز قانون الانتخابات التشريعية»، مضيفا «الحكومة استمعت إلى ملاحظاتنا في الجلسة الماضية، وهي لن تكترث لما نقول اليوم إلا إذا كنا سنتخذ موقفا واضحا».

وانطلقت ظهر الأربعاء جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس بمدينة طبرق، ويناقش النواب إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب «ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد»، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.