جاب الله الشيباني: تونس منعت التعامل مع جواز السفر الليبي بعد زيارة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 12:38 مساء
عضو مجلس النواب جاد الله الشيباني في جلسة المجلس، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن الحكومة التونسية «منعت التعامل مع جواز السفر الليبي، بعد زيارة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مباشرة».

وأضاف: «هذا أمر خطير، وتونس آخر متنفس لليبيين.. ونحن تعودنا على هذه الزلات التي يرتكبها رئيس الحكومة، والقرار التونسي لا بد أن وراءه أمر جلل وكبير ويبدو أنه أزم الأمر وفاقم المشكلة»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وتابع: «يجب مساءلة رئيس الحكومة عن هذا قبل أن يتسلم منصبه؛ كان الليبي يستطيع دخول 40 دولة بعد الحكومة قضى على آخر متنفس وهي تونس، بالإضافة إلى مصر وتركيا».

وأكمل: «أما بخصوص مهام الحكومة، فلم تلتزم بالمهمة التي جاءت لها، واتجهت إلى إصدار قرارات بعيدة عن صلاحياتها، مثل قرار دعم الشباب للزواج، الذي سبب شرخا اجتماعيا، فنحن نرى أطفال أعمارهم 13 عاما يستصدرون عقود زواج كي يحصلوا على هبة الـ40 ألف دينار.. يجب محاسبة الحكومة».

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