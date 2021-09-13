انطلاق جلسة النواب لمناقشة ردود الحكومة على بنود الاستجواب

جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 13 سبتمبر 2021. (لقطة مثبتة)

انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس بمدينة طبرق، ويناقش النواب إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

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وأعلن بليحق، الأربعاء، أن المجلس علق جلسته ليوم الإثنين المقبل «لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التي جرت اليوم».

وأشار إلى أن «المجلس استمع اليوم لردود الحكومة حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أُحيلت من مجلس النواب للحكومة، حيث استمرت الجلسة لمساء اليوم».