«بلدي سبها» يتسلم مخصصات «التنمية»

شعار المجلس البلدي سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي سبها، اليوم الإثنين، تسلمه مخصصات «التنمية»، موضحًا أنه سيجري مناقشات مع القطاعات الخدمية في المدينة لتحديد أولويات إنفاق تلك المخصصات، دون أن يحدد قيمة تلك المخصصات.

وقال المجلس: «تسلمنا القيمة المالية المخصصة لبلدية سبها ضمن الباب الثالث بالميزانية (باب التنمية والتطوير)، وهذه القيمة المحدودة تتعلق بالتنمية فقط، ومصحوبة بتعهد الإنفاق وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المجلس جميع المواطنين عبر مختاري محلاتهم ومؤسسات المجتمع المدني إلى «تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها دعم تنفيذ المشروعات، بما يسهم في رفع معاناة أهالي سبها».

وأمس الأحد، أذن مجلس الوزراء بالتعاقد على تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير في عدة مناطق، ضمن مساعي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن المجلس وافق على «جملة من الإجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا».

وخلال جلسة استجواب الحكومة الأربعاء الماضي، قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إن مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس النواب، خُصص فيها مبلغ سبعة مليارات دينار لباب التنمية، مضيفا: «نحن طلبنا 20 مليارًا قبل ذلك لأننا في حاجة إلى مستشفيات وطرق».