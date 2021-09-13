«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى مترين على ساحل بنغازي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة حين سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى مترين على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من مصراتة إلى سرت نهار اليوم.

- الريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية الى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، خصوصا على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع و1.50 متر، يصل إلى مترين على ساحل بنغازي.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.