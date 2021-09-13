ليبيا تشارك في اجتماع لجنة تنفيذ اتفاقية نقل الركاب عبر الدول العربية

الاجتماع الأول للجنة تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، 12 سبتمبر 2021، (وزارة المواصلات)

شارك وفد من وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وانعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس الأحد، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.

كما تهدف إلى تشجيع السياحة بين الدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر طرقها، رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، حسب البيان.

وضم الوفد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله الشلوي، ومدير مصلحة النقل البري المهندس أحمد بووذن، ومدير فرع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية.