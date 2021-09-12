«طبرق الطبي» يتسلم شحنة معدات ومستلزمات طبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:11 مساء
مركز طبرق الطبي، (الإنترنت)

تسلمت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم الأحد، شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بوبكر الرفادي مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إن الشحنة عبارة عن «جهاز تخدير وسرير عناية وجهاز تنفس صناعي وجهاز قياس العلامات الحيوية وجهاز التغذية الوريدية وكرسي نقل خاص للمرضى».

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وأضاف الرفادي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الشحنة تأتي «في إطار الدعم المستمر من وزارة الصحة وديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية من أجل الدعم والنهوض بالمؤسسات الصحية بمدينة طبرق، خاصة مركز طبرق الطبي».

وأثنى الرفادي على «جهود وزير الصحة الدكتور علي الزناتي ورئيس ديوان الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، في سبيل توفير هذه التجهيزات بعد الزيارة الأخيرة إلى مركز طبرق الطبي خلال الأيام الماضية».

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