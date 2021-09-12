مؤسسة النفط تناقش تكليف «ديلويت» مراجعة شركتي «مليتة» و«أجوكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 09:22 مساء
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة المراجعة المالية الدولية «ديلويت»، الأحد 12 سبتمبر 2021. (مؤسسة النفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع مسؤولين من شركة المراجعة المالية الدولية «ديلويت»، «الإجراءات اللازمة للقيام بتكليف شركة ديلويت للقيام بمراجعة شركة مليتة وشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» والاستفادة من خبرتها في هذا المجال»، وفق المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي في إطار «ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتطوير العمل بقطاع النفط» في إطار اهتمامها وحرصها على تحقيق الشفافية والتزام مبدأ الحوكمة في القطاع.

- على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
- ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
- تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة

وحضر الاجتماع من مسؤولي شركة «ديلويت» كل من روبرت هانالون وحسن الرايس ومحمد جويلي، ومن جانب المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام المالية بالمؤسسة أبوالعيد أحمد سالم.

وسبق لشركة المراجعة المالية الدولية «ديلويت» أن تولت مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في عملية أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقدمت تقريرها بالخصوص للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قبل أسابيع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
«فرانس برس»: لا سلام يلوح في اليمن بعد سبع سنوات على سقوط صنعاء
عربى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
«اللواء 444» تتهم جهاز «دعم الاستقرار» بخطف 11 جنديا
ليبيا
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال
ليبيا
قرار حكومي بالإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 10 سنوات
ليبيا
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
«مكافحة الأمراض»: انخفاض حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 29%
ليبيا
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
النائب العام: مسئولو حماية الطاقة الكهربائية «احتجبوا» عن واجبهم في ضبط المتهمين...
ليبيا
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم