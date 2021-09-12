أهالي ربيانة يطالبون بتمثيل مناسب للبلدية في البرلمان المقبل

لقاء السايح ووفد بلدية ربيانة. الأحد 12 سبتمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

طالب أهالي بلدية ربيانة جنوب شرق ليبيا «بأن تكون البلدية ممثلة في البرلمان الليبي المقبل بعدد مقاعد مناسب أسوة بباقي البلديات في ليبيا» وذلك حسبما أبلغ وفد ضم أعيان ومشايخ التبو، وعميد البلدية رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت إن لقاء السايح ووفد بلدية ربيانة حضره عضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة؛ ويأتي في إطار التشاور بشأن توزيع المقاعد على البلديات والمناطق.

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بمقرها في طرابلس تناول سُبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض البلدية كونها بلدية مستحدثة، مشيرة إلى أن وفد بلدية ربيانة أكد في الختام دعمه لجهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها المحدد.

لقاء السايح ووفد بلدية ربيانة. الأحد 12 سبتمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

لقاء السايح ووفد بلدية ربيانة. الأحد 12 سبتمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)