«الأرصاد»: توقعات باعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 10:09 صباحا
سماء ملبدة بغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم، وتشمل توقعات الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 28 و41 درجة في أنحاء البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد، خاصة على الساحل من طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28و32 مْ، على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
الطقس: تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون هذا اليوم على جالو والجغبوب بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس: ظهور بعض السحب،التي تتكاثر أحيانًا يوم الغد على مناطق الجفرة، وقد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة .

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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