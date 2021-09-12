«الأرصاد»: توقعات باعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال

سماء ملبدة بغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم، وتشمل توقعات الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 28 و41 درجة في أنحاء البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد، خاصة على الساحل من طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28و32 مْ، على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

الطقس: تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون هذا اليوم على جالو والجغبوب بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس: ظهور بعض السحب،التي تتكاثر أحيانًا يوم الغد على مناطق الجفرة، وقد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة .