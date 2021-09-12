«اللواء 444» تتهم جهاز «دعم الاستقرار» بخطف 11 جنديا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 01:40 صباحا
عناصر «اللواء 444 قتال» ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)

قالت وحدة «اللواء 444 قتال» إنها قدمت شكوى للمدعي العام العسكري وجهات الاختصاص حول «اختطاف 11 من جنود الجيش اللّيبي من قبل (جهاز) الدعم والاستقرار»، يوم 3 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوحدة، التي تتبع المنطقة العسكرية طرابلس في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن الجهاز قام بعملية الاختطاف أثناء الهجوم على معسكر التكبالي، «كمحاولةٍ منهم لاستهداف معنويات جنودنا»، مشيرة إلى أسماء المختطفين، وذلك حسبما جاء في بيان لها، مساء السبت.

وأشار البيان إلى «اختطاف مدنيين لهم أقرباء يعملون ضمن المؤسسة العسكرية بالجيش».

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وحملت الوحدة جهاز دعم الاستقرار والمجلس البلدي أبو سليم مسؤولية سلامة المخطوفين، ودعت آمر المنطقة العسكرية طرابلس بتحمل مسؤولياته تُجاه «هذا العمل غير المشروع وتداعياته».

ودعت كذلك إلى إطلاق المخطوفين، متابعة: «نطالب من له سلطة على هذه المجموعة المسلحة بالتّدخل الفوري واتخاذ مايلزم من إجراءات لإطلاق سراحهم»، محذرة من استعمال «كل الطرق لإطلاقهم».

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