دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزواية على الشبكة بقدرة 150 ميغا وات

محطة كهرباء الزاوية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الدخول بالوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية بقدرة 150ميغاوات، بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها.

وأكدت الشركة في بيان، مساء السبت، أنه سيتم لاحقأ تشغيل مولد البخار الخاص بهذه المحطة بقدرة 60 ميغاوات، لتصل القدرة الإنتاجية للوحدة 210ميجا وات.

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وانتهت مساء السبت أعمال صيانة خط جنوب طرابلس شرق طرابلس رقم (1و2 )جهد 220 كيلو فولت والذى تعرض لأضرار حسيمة نتيجة الاشتباكات التي حدتث في المنطقة منذ عام 2019.

وجرى البدء في تركيب الابراج المنهارة وشد الأسلاك على الأجزاء المتضررة في بداية يونيو الماضي، وستغرق العمل لفترة طويلة بسبب العوائق تحت مسار الخط والذي كأن سببا في عرقلة العمل بشكل كبير، وبعد جهود كبيرة ومتواصلة تم الإنتهاء من انحاز العمل ؤسيتم شحنه وإعادة تشغيله خلال الساعات المقبلة، بحسب الشركة.