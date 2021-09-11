وزير الداخلية يتفقد معرضا أمنيا يضم شركات متخصصة في تفكيك المتفجرات وتتبع غسل الأموال ببريطانيا

وزير الداخلية خالد مازن والوفد الأمني الليبي خلال زيارته إلى بريطانيا. (وزارة الداخلية)

زار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن معرضا أمنيا في بريطانيا يضم شركات متخصصة في تتبع غسل الأموال، وتفكيك المتفجرات، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة لندن، أمس الجمعة.

يضم المعرض مجموعة من المؤسسات والشركات الأمنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في المختبرات والأدلة الجنائية وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومعايرة الظرف الفارغ والمقدوفات والأمن السيراني والعملة الرقمية وتتبع غسل الأموال والاتصالات وغيرها من التخصصات الأمنية.

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وحسب بيان لوزارة الداخلية، اليوم السبت، فإن مازن والوفد المرافق له تفقد المعرض الذي أقيم على شرف الوزير، مشيرة إلى عقد الوزير عددا من الاجتماعات منها مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني داميال مور.

كما عقد الوزير اجتماعا مع البروفسور أندروا بول، والسيدة سارة جارمن عن وزارة التجارة ومات لويس رئيس شركة اركبوس والسيد جون استيفز عضو مجلس الشيوخ.

وأكدت الوزارة أن «الاجتماعات كانت مثمرة وأبدى الجانب البريطاني خلالها استعداده لدعم الجانب الليبي في جميع المجالات الأمنية».