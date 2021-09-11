وزير الداخلية يتفقد معرضا أمنيا يضم شركات متخصصة في تفكيك المتفجرات وتتبع غسل الأموال ببريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 10:23 مساء
وزير الداخلية خالد مازن والوفد الأمني الليبي خلال زيارته إلى بريطانيا. (وزارة الداخلية)

زار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن معرضا أمنيا في بريطانيا يضم شركات متخصصة في تتبع غسل الأموال، وتفكيك المتفجرات، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة لندن، أمس الجمعة.

يضم المعرض مجموعة من المؤسسات والشركات الأمنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في المختبرات والأدلة الجنائية وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومعايرة الظرف الفارغ والمقدوفات والأمن السيراني والعملة الرقمية وتتبع غسل الأموال والاتصالات وغيرها من التخصصات الأمنية.

-الهجرة والجريمة والتأشيرات محور محادثات مازن وكليفرلي في لندن

وحسب بيان لوزارة الداخلية، اليوم السبت، فإن مازن والوفد المرافق له تفقد المعرض الذي أقيم على شرف الوزير، مشيرة إلى عقد الوزير عددا من الاجتماعات منها مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني داميال مور.

كما عقد الوزير اجتماعا مع البروفسور أندروا بول، والسيدة سارة جارمن عن وزارة التجارة ومات لويس رئيس شركة اركبوس والسيد جون استيفز عضو مجلس الشيوخ.

وأكدت الوزارة أن «الاجتماعات كانت مثمرة وأبدى الجانب البريطاني خلالها استعداده لدعم الجانب الليبي في جميع المجالات الأمنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
سلطات مطار تونس ترفض دخول ليبية مصابة بالسرطان لاستكمال علاجها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تدشين سيارة «بي إم دبليو» المستقبلية