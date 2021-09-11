قرار حكومي بالإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 10 سنوات

سيارات أوروبية على أحد أرصفة ميناء بنغازي. (أرشيفية: إدارة الميناء)

أكدت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، الإفراج عن جميع السيارات في الموانئ الليبية التي يزيد عمرها على 10 سنوات.

وأشارت إدارة الميناء إلى وردد خطاب من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مدير عام مصلحة الجمارك يؤكد فيه السماح بالإفراج عن السيارات الموردة بالمخالفة لأحكام الموادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 2010 والتي يزيد عمرها عن 10 سنوات، وذلك حتى 32 ديسمبر المقبل.

وجاء في نص الخطاب الموقع باسم وزير الاقتصاح محمد الحويج: «إنه بالإشار إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور استيرادها. واستنادا الى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد ومراعاة للأسر وذوي الدخل المحدود ولدواعي المصلحة العامة.

نفيدكم بالموافقة على الافراج عن السيارات الموردة بالمخالفة الأحكام المادة (3) من القرار المذكور التي تزيد اعمارهاعن عشر سنوات وذلك الى نهاية 2021/12/31 م».

سيارات واردة إلى ليبيا في ميناء البريقة. (أرشيفية: الإنترنت)