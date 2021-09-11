بالصور: ليبيا ومالطا توقعان اتفاقية تعاون صحي بين البلدين

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مع نظيره المالطي الدكتور كريس فيرن، اتفاقية للتعاون الصحي بين البلدين.

وشملت الاتفاقية، تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية للعلاج في تخصصات الأورام والأطفال والعظام والأعصاب، فضلًا عن مشاركة بعض الشركات في بناء وتشغيل وصيانة بعض المستشفيات والمراكز، وفق بيان لوزارة الصحة الليبية اليوم.

كما اشتملت الاتفاقية، على التعاون في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، بهدف توطين العلاج بالداخل، والاتفاق على استقبال عدد من الاستشاريين المالطيين بطرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها وعديد المدن الليبية؛ لإجراء عمليات جراحية معقدة.

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من جانبه وجه الزناتي، الشكر لرئيس الحكومة المالطية ووزير الصحة المالطي، لفتحهما المجال للتعاون الصحي بين البلدين، كما أبدى وزير الصحة المالطي، سعادته للتعاون مع دولة ليبيا في عديد الملفات الصحية، بحسب البيان.

تأتي الاتفاقية ضمن زيارة وفد ليبي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة؛ إلى مالطا.

وبحسب البيان، زار الزناتي رفقة وزير الصحة المالطي، وبحضور الملحق الصحي بالسفارة الليبية في مالطا الدكتور يوسف حبيب الماجري، مختلف مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمرجعية في مالطا.

وشملت الجولة زيارة إلى مستشفى ماترداي الحكومي، الذي يعد أكبر المستشفيات والوجهة الأولى للعلاج في مالطا، كما شملت الجولة زيارة ميدانية إلى الشركات العاملة في مجال الإنشاءات الطبية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية المختلفة.

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الصحة علي الزناتي، مع نظيره المالطي كريس فيرن، 11 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)