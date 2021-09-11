المقريف في أول لقاء يجمع مراقبي البلديات منذ الانقسام: العملية التعليمية مستمرة بشكل ناجح وفعال

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف يلقي كلمة خلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات على مستوى ليبيا صباح السبت 11 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إن العملية التعليمية مستمرة بشكل ناجح وفعّال، رغم كل التحديات التي نعيشها وعلى رأسها جائحة «كورونا».

وتابع في كلمة له خلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات على مستوى ليبيا صباح اليوم: «نجتمع اليوم هنا من شرق البلاد وغربها وجنوبها في اللقاء وهو الأول من نوعه بعد 7 سنوات من الانقسام». وأضاف: «واثقون في قدراتنا على المساهمة الفعّالة في المحافظة على ما تحقق من مظاهر الوحدة الوطنية والوصول إلى وطن واحد غير قابل للقسمة».

ونوّه الوزير إلى أن «ملامح الخطة التعليمية أخذت في عين الاعتبار سلامة أبنائنا ومعلمينا، وجميع الكوادر الإدارية» مضيفًا أن «الخطة ستنجح وبكل ثقة في خلق أجيال لها سواعد قادرة على البناء واستعادته، نحو الازدهار والاستقرار».

يُشار إلى الاجتماع الذي عُقِد بقاعة الاجتماعات بالشركة الليبية للحديد والصلب صباح اليوم السبت، شهد حضور مديري المصالح والمراكز والإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، إضافةً إلى 117 مراقب تعليم يمثلون كامل التراب الليبي.

ويناقش الاجتماع خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة «كورونا»، وأوضح الوزير أن ذلك يتطلب بذل جهود استثنائية، لتحقيق عودة آمنة لأبنائنا وبناتنا، ثم الاستمرار في عام دراسي ناجح وفعّال، نحافظ من خلاله على سلامته وسلامة ذويهم.

كما يناقش الوزير مع المراقبين ملف الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، وملف سد العجز الذي تُعانيه مدارسنا العامة، والميزانية التقديرية للمراقبات، وخطة التطوير التي تشمل رفع كفاءة المعلم، وسُبل استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّم.