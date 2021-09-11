بلدية بنغازي تشيد بإجراءات الحكومة: نقل الاختصاصات للبلديات «خطوة في الاتجاه الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 11:23 صباحا
شعار بلدية بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أشادت بلدية بنغازي بإجراءات وقرارات حكومة الوحدة الوطنية في اتجاه نقل الاختصاصات للبلديات، واصفة ذلك بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقالت في بيان، نشره المكتب الإعلامي للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمعة، إن «تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 هو «نقطة إيجابية في عمل الحكومة ولصالح تقدم ليبيا وشعبها».

وأشار البيان إلى أن «الإدارة المحلية واللامركزية ليست جريمة»، موضحًا أنها «تعني تنمية مكانية محلية تعم كل ربوع ليبيا، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والحد من الفساد وإهدار المال العام من مؤسسات مركزية لا تقدم الخدمات للمواطنين، بتفعيل رقابة المجتمعات المحلية على المجالس البلدية والحفاظ على ليبيا من شبح التقسيم والانفصال»، واعتبر المكتب الإعلامي للبلدية أن «التشبث بالمركزية المقيتة يعني عكس ما ذكر أعلاه، والاستمرار في المركزية يعني تخلف ليبيا ودمارها».

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وبينت بلدية بنغازي أن «قرارات رئيس الحكومة ووزير الحكم المحلي التي أنصفت البلديات وفعلت الإدارة المحلية بعيدًا عن المركزية المقيتة، وتهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الخدمات للمواطن البسيط»، داعية الجميع «لدعم هذه المبادره التي من شأنها أن تدعم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة «ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من جميع الاختصاصات وفق القانون»، مذكرًا بدور وزارة الحكم المحلي في متابعة البلديات والإشراف عليها وأنها لن تتهاون حال حدوث أي تقصير أو إهمال من أي جهة كانت. وهو ما جاء خلال مشاركة الدبيبة في احتفالية أُقيمت للاحتفاء بنقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 أغسطس 2021.

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