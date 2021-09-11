نشـرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 11 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 10:52 صباحا
نشـرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 11 سبتمبر 2021).

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب في الساحل من رأس إجدير إلى سرت، بينما يكون هادئًا إلى خفيف الموج من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من الزاوية إلى الخمس، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح بحري إلى شمالية وتكون جنوبية جنوبية، ظهر اليوم، على سـاحل سـرت سـرعتها بين 05 و15 عقدة تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50–1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل الخليج وغدًا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
• الرياح قبلي إلى جنوبية جنوبية اليوم على الخليج وبنغازي، وتتحول غدًا إلى شمالية غربية، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى غربي سرعتها بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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