الأرصاد: تقلبات جوية شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 09:26 صباحا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021.

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية على مناطق شمال شرق البلاد، اليوم السبت، مصحوبة برياح نشطة، وارتفاع فى درجات الحرارة.  

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة تكون معتدلة على مناطق شمال غرب البلاد، وتشمل أغلب مناطق الشمال غدًا.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية والدواخل قد يصحبها خلايا رعدية واحتمال لهطول أمطار متفرقة.
• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، و تسجل تراجعًا بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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