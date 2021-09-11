المركزي: 175 مليون سيولة لمصارف المنطقة الشرقية منذ مطلع سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 09:07 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المصرف المركزي توزيع سيولة نقدية بقيمة 225 مليون دينار على مصارف البلاد بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، منذ مطلع شهر سبتمبر 2021.

وحسب إحصائية نُشرت الخميس، جرى توزيع 175 مليون لمصارف المنطقة الشرقية، بواقع  80 مليون دينار لمصرف الجمهورية بنغازي، و20 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا بنغازي، و50 مليون دينار للتجاري الوطني بنغازي، و25 مليون دينار للوحدة بنغازي. كما جرى توزيع 50 مليون لمصارف مدينة غريان، و50 مليونًا لمصارف سبها ضمن خطة المصرف لتوفير العملة وحل مشكلة السيولة، وفقة إحصائية «المركزي».

وفي أغسطس الماضي، بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع مدراء المصارف التجارية، خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية والمقاصة بين المصارف. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أعضاء إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف، وشركات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات، حسب بيان «المركزي».

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