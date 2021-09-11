السني يدعو الأمم المتحدة لإرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 12:26 صباحا
السني، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا, 10 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة)

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات إلى ليبيا، للوقوف على الاستعدادات الفنية والأمنية وتحديد الدعم اللازم لمؤسسات الدولة لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

وأوضح السني، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، أن المبادرات الوطنية لحل الأزمة في ليبيا تشكل الأساس «الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار»، مطالبًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتحقيق الاستقرار.

- أبرز ما جاء في إحاطة كوبيش حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن

كما دعا الدول الأعضاء لدعم المصالحة الوطنية «التي بدأت أولى خطواتها في ليبيا».

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