كوبيش: الليبيون بحاجة إلى دعم دولي لإصلاح قطاع الأمن وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش (موقع البعثة على الإنترنت)

قال المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن الليبيين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي حتى يتمكنوا من إصلاح القطاع الأمني وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «بالتزام قرارات مجلس الأمن» ذات الصلة.

وأكد كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، أن «إصلاح القطاع الأمني ونزع سلاح المليشيات وتسريحها ودمجها، يحتاج تكاتف الجهود بين المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنسيق مع البعثة» الأممية.

وأشار المبعوث الأممي في كلمته إلى التوتر الذي تشهده بعض المناطق الساحلية غرب البلاد قائلا إنها «تشهد معارك بين القوات الأمنية، وأعمال التهريب، وقد حدثت اشتباكات في طرابلس مؤخرا».

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ولفت كوبيش إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي عقد بالجزائر مؤخرا شدد على ضرورة رحيل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بصورة شفافة ومنظمة بالتعاون معها لمنع زعزعة الاستقرار فيها.